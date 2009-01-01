В Индии создана ветровая электростанция для дома по цене айфона
В деле обеспечения страны и населения электричеством Индии приходится бороться с двумя большущими проблемами.
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На планете существуют разные виды деревьев, часть из которых тяжело отличить друг от друга, особенно в том случае, когда они относятся к одному роду и практически не отличаются.
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Специалисты NASA нашли недалеко от Солнечной системы уникальную группу, включающую 7 каменистых планет.
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Ученые уже давно пытаются создать гибрид живых существ и роботов.
Энергия
|В Индии создана ветровая электростанция для дома по це...
В деле обеспечения страны и населения электричеством Индии приходится бороться с двумя большущими проблемами.
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Вы
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Разработки китайского института по ядерным технологиям и безопасности позволят создавать миниатюрные атомные реакторы размером с морской контейнер.
Экономика
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Экология
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Исследователи из университета штата Вашингтон разработали воздушный фильтр на соевой основе, способный улавливать химические токсины, такие как углекислый газ и формальдег...
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Транспорт
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Ученые утверждают, что вкладывать средства лучше в развитие батарей для автомобилей, а не в топливные элементы.
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Спорт
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Общество
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Нано
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Что, если бы вам удалось использовать один из наиболее распространенных материалов на планете для поднятия тяжестей, для замены синтетики или для выращ...
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Группа инженеров из Калифорнийского университета в Сан-Диего
Новый метод производства позволит получать двумерные материалы с уникальными свойствами.
Медиа
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В новом исследовании, основанном на психологии сочувствия, ученые показали, что небольшие изменения формулировок в письме о сборе средств могут увеличить пожертвования на ...
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Космос
|Рядом с Солнечной системой нашли 7 двойников Земли
Специалисты NASA нашли недалеко от Солнечной системы уникальную группу, включающую 7 каменистых планет.
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Ахуна Монс — вулкан высотой 13000 футов и 11 миль в диаметре основания. Даже по масштабам Земли впечатляет.
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Сегодня температура поверхности там достигает 900 градусов по Фаренгейту, а атмосфера в 90 раз толще земной.
Здоровье
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В новом исследовании, проведенном учеными из Института Сенфорд-Бернем, были впервые использованы человеческие плюрипотентные стволовые клетки для выращивания новых волос.
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Сплавленные вместе в твердый материалы хлопья графена можно применять в костных имплантах. К такому выводу пришли ученые из университета Райса.
Здоровое питание
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Живая природа
|В Финляндии породы деревьев распознают с помощью лазер...
На планете существуют разные виды деревьев, часть из которых тяжело отличить друг от друга, особенно в том случае, когда они относятся к одному роду и практическ...
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Замечали ли вы, что мы часто говорим с собаками так, словно это наши дети?
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Группа геологов из университета Рочестера открыла новые виды птиц в канадской Арктике.
Дом
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Как основной строительный материал во всем мире, цемент подвергается множеству различных условий, физиологических и метеорологических, вызванных экстремальными температурами, влажностью,...
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Безопасность
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Net&IT
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