В Индии создана ветровая электростанция для дома по цене айфона

В Индии создана ветровая электростанция для дома по цене айфона

В деле обеспечения страны и населения электричеством Индии приходится бороться с двумя большущими проблемами.



Энергия

В Индии создана ветровая электростанция для дома по цене айфонаВ Индии создана ветровая электростанция для дома по це...

В деле обеспечения страны и населения электричеством Индии приходится бороться с двумя большущими проблемами.

Тусклые, яркие, четырехметровые и хвостатые фотоны: форма имеет значение

Вы когда-нибудь задумывались, как видите мир? То, что вы видите — это результат взаимодействия фотонов с атомами и молекулами предметов.<...

Китайцы создали самую маленькую атомную электростанцию

Разработки китайского института по ядерным технологиям и безопасности позволят создавать миниатюрные атомные реакторы размером с морской контейнер.

Экономика

Ревность в магазине может привести к незапланированным тратамРевность в магазине может привести к незапланированным...

Приходилось ли вам когда-нибудь ревновать, если ваш романтический партнер оказывал знаки внимания кому-то еще?

Кредитование: с умом и оглядкой на внешность

Одно исследование предположило, что внешний вид человека может повлиять на то, насколько этот человек вызывает доверие у кредиторов.

Термоэтикетки - современный вид товарной маркировки

В современных гипермаркетах, магазинах, на складах и даже в производстве мы постоянно сталкиваемся с таким видом маркировки товара, как термоэтикетки.

 

Экология

Соевый - значит полезныйСоевый - значит полезный

Исследователи из университета штата Вашингтон разработали воздушный фильтр на соевой основе, способный улавливать химические токсины, такие как углекислый газ и формальдег...

Получен активированный уголь с бимодальной клеточной структурой

Новый тип активированного угля создан на основе углеродных пен; их внутренняя поверхность физически активирована углекислым газом для получения поверхности из микропор.

Просо восстанавливает почву после эрозии

Потеря плодородного слоя почвы в сельхозугодьях — это серьезная экономическая проблема для современных фермеров.

Транспорт

Батареи лучше топливных элементов справятся с экологическими и экономическими вызовамиБатареи лучше топливных элементов справятся с экологич...

Ученые утверждают, что вкладывать средства лучше в развитие батарей для автомобилей, а не в топливные элементы.

Дышать в трубочку - вчерашний день

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали гибкий носимый датчик, способный точно измерять уровень алкоголя в крови на основе анализа пота.

Если скорость не отличается, зачем платить больше?

Легковесный велосипед стоимостью 1000 фунтов не доставит вас на работу быстрее, чем более тяжелая или более дешевая модель.

 

Спорт

В Москве с олимпийским размахом прошло крупнейшее киберспортивное событие годаВ Москве с олимпийским размахом прошло крупнейшее кибе...

9 000 человек собрались на стадионе Ледовый дворец ВТБ, принимавшем недавний чемпионат мира по хоккею, чтобы узнать, кто из четырёх команд-финалистов станет лучшей.

Силовые тренировки продлят жизнь пожилых людей

Пожилые люди, которые дважды в неделю занимаются физическими упражнениями, имеют меньше шансов умереть.

Разработан текстиль с включениями графена

Совсем скоро можно будет приобрести спортивную одежду, обладающую необычными качествами.

Общество

Все мы любим селфи. Свои селфиВсе мы любим селфи. Свои селфи

Ученые утверждают, что практически каждый из нас любит делать селфи. Причем именно делать, а не разглядывать.

Ученые: как не стоит дарить подарки

Любители дарить подарки часто совершают критические ошибки в выборе презентов в период праздников.

Вот что значит быть в ладу с музыкой

С далекой древности ученые ломали головы, почему некоторые музыкальные созвучия кажутся усладой для слуха, в то время как другие — пыткой.

 

Нано

Наноцеллюлозу используют в медицине и экологичной промышленностиНаноцеллюлозу используют в медицине и экологичной пром...

Что, если бы вам удалось использовать один из наиболее распространенных материалов на планете для поднятия тяжестей, для замены синтетики или для выращ...

Печатные электронные устройства сделают вечными

Группа инженеров из Калифорнийского университета в Сан-Диего Графен поможет выращивать уникальные двумерные полупроводники

Новый метод производства позволит получать двумерные материалы с уникальными свойствами.

Медиа

Следи за лексиконом - и воздастся!Следи за лексиконом - и воздастся!

В новом исследовании, основанном на психологии сочувствия, ученые показали, что небольшие изменения формулировок в письме о сборе средств могут увеличить пожертвования на ...

Научно установлено, какая инфографика наиболее эффективна

Facebook и Pinterest любят инфографику. Но известно ли, что делает ее эффективной?

Как выглядит работающий рекламный баннер

Баннером принято называть рекламный носитель с визуальным рядом, который размещается на разных интернет-площадках и имеет ссылку на сайт рекламодателя.

 

Космос

Рядом с Солнечной системой нашли 7 двойников ЗемлиРядом с Солнечной системой нашли 7 двойников Земли

Специалисты NASA нашли недалеко от Солнечной системы уникальную группу, включающую 7 каменистых планет.

Церера - маленький мир с большими вулканами и ледяной лавой

Ахуна Монс — вулкан высотой 13000 футов и 11 миль в диаметре основания. Даже по масштабам Земли впечатляет.

На Венере нет жизни, но в прошлом все могло быть иначе

Сегодня температура поверхности там достигает 900 градусов по Фаренгейту, а атмосфера в 90 раз толще земной.

Здоровье

Открыт способ выращивания волос с помощью стволовых клетокОткрыт способ выращивания волос с помощью стволовых кл...

В новом исследовании, проведенном учеными из Института Сенфорд-Бернем, были впервые использованы человеческие плюрипотентные стволовые клетки для выращивания новых волос.

Когда человеку необходимо пить воду: новые научные данные

Американские ученые выяснили новые важные особенности водообмена в человеческом организме.

Графеновые импланты придут на замену титановым

Сплавленные вместе в твердый материалы хлопья графена можно применять в костных имплантах. К такому выводу пришли ученые из университета Райса.

 

Здоровое питание

Получен заменитель в 2000 раз слаще сахараПолучен заменитель в 2000 раз слаще сахара

Потребители, которые считают калории, все чаще отказываются от кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы и от сахара.

Ученые не увидели разницы между растительными и животными белками

Сегодня вегетарианцы уже не являются единственной группой потребителей, которая ищет продукты питания без содержания мяса.

Здоровое питание: разрешать, нельзя запрещать

Расскажите вашему ребенку или супругу, что можно есть, но не говорите, что нельзя. Рассказ о том, что яблоко полезно для здоровья, сработает лучше, чем ...

Живая природа

В Финляндии породы деревьев распознают с помощью лазерных систем сканированияВ Финляндии породы деревьев распознают с помощью лазер...

На планете существуют разные виды деревьев, часть из которых тяжело отличить друг от друга, особенно в том случае, когда они относятся к одному роду и практическ...

Что общего между собаками, детьми и иностранцами?

Замечали ли вы, что мы часто говорим с собаками так, словно это наши дети?

Открыт новый доисторический вид птиц

Группа геологов из университета Рочестера открыла новые виды птиц в канадской Арктике.

 

Дом

Ученые выяснили, что разрушает цемент изнутриУченые выяснили, что разрушает цемент изнутри

Как основной строительный материал во всем мире, цемент подвергается множеству различных условий, физиологических и метеорологических, вызванных экстремальными температурами, влажностью,...

Бетон становится прочнее из-за ничего и кое-чего еще

Итак, давайте разберемся, что потребуется для укрепления бетона? Много ничего и еще кое-что.

Открыта форма идеальной арки

Ученые из университета Уорика добились впечатляющих результатов: благодаря их усилиям мосты могут стать вечными!

Высокие технологии

Ученые создали гибрид робота и стрекозыУченые создали гибрид робота и стрекозы

Ученые уже давно пытаются создать гибрид живых существ и роботов.

Открыта возможность программировать спины дыр

Наномасштабные магнитные перфорированные решетки создают новые возможности для компьютерной отрасли.

Вы слыхали, как звучит квантовая музыка?

Квантовая механика устанавливает пределы чувствительности в измерениях перемещения, скорости и ускорения.

 

Безопасность

Разработан мини-огнетушитель для литиевых аккумуляторовРазработан мини-огнетушитель для литиевых аккумуляторо

Как показали события последних месяцев, аккумуляторы в смартфонах склонны взрываться.

Российские силовики рассекретили тяжелый роботизированный комплекс

Отечественное Минобороны представило уникальный роботизированный комплекс, предназначенный для разминирования.

Операторы Kovter зарабатывают на кликах

ESET предупреждает о росте активности загрузчика Nemucod. Троянская программа распространяет бэкдор Kovter, кликающий по рекламным ссылкам.

Net&IT

Ученые придумали технологию для создания голографических дисплеевУченые придумали технологию для создания голографическ...

Разработки в сфере голографических дисплеев ведутся уже давно, однако ждать в ближайшем будущем готовое решение не приходится. Продвижения все же есть.

Withings Home Plus - смарт-камера, совместимая с Apple HomeKit

Withings — компания, принадлежащая Nokia, показала на выставке CES 2017 новую версию смарт-камеры под названием Withings Home Plus.

Маленькие, да удаленькие: мобильник стоматолога и другие микроустройства

Китайские ученые, работающие в США, создали микромотор, состоящий из одной молекулы ДНК.

 
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